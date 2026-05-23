“70 yıllık üretim geleneğinden yeni yatırım”

Metal işleme ve üretim sektöründe 70 yıllık köklü geçmişe sahip Tezay ailesi, yeni mağazasının açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Yenikent’de ikinci şubeyi hayata geçiren Tezay Group, şömine sistemleri ve soğutma çözümleri alanındaki seçkin ürünler ve özel konsept mağazasıyla hizmete başladı.

Açılış töreninde yapılan konuşmada üretimin, emeğin ve aile mirasının önemine vurgu yapılırken; yeni yatırımın bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağı ifade edildi.

“Bizim hikâyemiz yalnızca bir ticaret hikâyesi değil”

Açılışta konuşan Tezay Group Direktörü Hasan Tezay, üretimin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim hikâyemiz yalnızca bir ticaret hikâyesi değil; emeğin, alın terinin ve üretime duyulan inancın hikâyesidir. Dedemiz Tenekeci Hasan Tezay’ın başlattığı bu yolculuk, tornacı Kemal Gürtepe’nin emeği ve babamız Bülent Tezay’ın özverili çalışmalarıyla bugünlere ulaştı. Bizler de üçüncü kuşak olarak bu emaneti aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

Konuşmada, üretimin toplumsal kalkınmadaki rolüne de dikkat çekildi. Üretmenin yalnızca kazanç değil; istihdam, umut ve gelecek anlamına geldiği belirtilerek, yıllardır önceliklerinin ülkeye ve topluma değer katmak olduğu ifade edildi.

Yeni mağazanın yalnızca bir yatırım olmadığına değinilen açıklamada, bu adımın yılların emeği, fedakârlığı ve aile dayanışmasının bir sonucu olduğu vurgulandı.

Ayrıca çalışanlara, ustalara, iş ortaklarına ve müşterilere teşekkür edilerek şu mesaj verildi:

“Bugün geldiğimiz noktada en büyük gücümüz; birlikte yol yürüdüğümüz insanlardır. Bu başarı yalnızca bize değil, emeği geçen herkese aittir. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik ve yine birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğiz.”

Yetkililer, yeni mağazanın başta Yenikent Bölgesi olmak üzere şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederek, yatırımın yeni iş imkanları ve yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Açılış töreni, davetlilerin iyi dilekleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.