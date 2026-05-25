Aracında uyuşturucu bulunan zanlı teminata bağlandı

Haspolat-Lefkoşa ana yolu üzerinde uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan A.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Haspolat-Lefkoşa ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik denetimi yapıldığını söyledi.

Polis, kontrol amacıyla durdurulan araçta sürücü olarak bulunan M.A. ile yolcu olarak bulunan A.S.’nin şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını belirtti.

Araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve A.S.’nin ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.