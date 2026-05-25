"Hükümete mensup vekiller; talimatla değil, vicdanınızla hareket edin"

Ceza Muhakemeleri (Değişiklik) Yasası'nın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Meclise iade edilmesinin ardından komitede hiçbir değişikliğe uğramadan oy çokluğuyla genel kurul gündemine taşınması, gazeteciler ve pek çok örgüt tarafından protesto edildi.

Meclis önünde basın açıklaması yapan Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, "Demokrasiler ifade özgürlüğü ile birlikte anışır. Birileri sorgulanmaktan korkuyor" dedi.

Hükümete mensup tüm vekillere çağrı yapan Akter, "Vicdanınıza, demokratik değerlerinizle hareket edin. Talimatla değil" dedi.