Polisi darp iddiasıyla tutuklu yargılanacak

Gönyeli’de “Polisi Darp, Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İtale-i Lisan ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlamalarıyla tutuklanan E.S. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Duran Dal, 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında Alayköy Çemberi’nde meydana gelen alkollü trafik kazasıyla ilgili olarak Gönyeli Polis Karakolu’nda bulunan zanlıya “alkollü araç kullanma” suçundan işlem yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmaya çalışıldığı sırada nefesinde yüzde 180 promil alkol bulunduğunu ve sarhoş haldeyken polis memurunu eliyle çenesinden iterek yere düşürdüğünü belirtti.

“Polisi darp edip görevini yapmasını engelledi”

Polis, zanlının görevli polisi darp edip görevini yapmasını engellediğini, ardından da hakaret içerikli sözler sarf ederek “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarını işlediğini kaydetti.

Geçmişte birçok suça ilişkin doyası bulunuyor

Mahkemede ayrıca zanlının geçmişte birçok farklı suça ilişkin dosyasının bulunduğu da aktarıldı. Polis, E.S. hakkında 2019 yılından itibaren çeşitli tarihlerde darp, kanunsuz bıçak taşıma, uyuşturucu madde tasarrufu, mahkeme emrine riayetsizlik, uygunsuz tavır-hareket, trafik suçları ve polisi darp gibi suçlardan çok sayıda dosya tanzim edildiğini söyledi.

“Suç işlemeye devam etti”

Polis, zanlının bazı davalarda teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini, hakkında düzenlenen bazı dosyaların ise kendisine tebliğ edilemediğini belirtti. Ayrıca sürüş ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Cansu Lefkonuklu da zanlının 11 ayrı açık davası bulunduğunu belirterek, serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali olduğunu söyledi ve 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mahkemede söz alan E.S. ise cezaevine gönderilmek istemediğini ifade etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının daha önce birçok kez teminatla serbest bırakıldığını ancak bu süreçte suç işlemeye devam ettiğini belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.