CANLI - İşte güneydeki seçim sonuçları
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde gerçekleşen parlamento seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklamaya başladı.
Kesinleşmeyen sonuçlara göre ilk üçü DİSİ, AKEL ve ELAM oluşturuyor.
Dördüncü sırada DİKO yer alırken, beşinci sırada, seçimlere ilk kez katılan sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou liderliğindeki Doğrudan Demokrasi Partisi ile eski baş denetçi Odysseas Michaelides'in ALMA partisi paylaşıyor.
İki parti arasında yaklaşık yüzde 1'lik bir fark bulunuyor.
Sonuçların Pazartesi günü sabah saat 2.00 civarında kesinleşmesi bekleniyor.
İşte canlı sonuçlar:
