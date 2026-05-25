Ahmet Latif beraat etti

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Sirkat”, “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamalarından beraat etti.

Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut'un davanın görüşüldüğü İskele Ağır Ceza Mahkemesi’nden aktardığına göre, Ağır Ceza Heyeti kararını beraat yönünde açıkladı.

Öte yandan kamuoyunda “depo davası olarak” bilinen davanın kararının açıklanmasının ardından duygusal anlar yaşandı, Ahmet Latif gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme önünde kısa bir açıklama yapan Latif, şu ifadeleri kullandı:

“Gözyaşlarıma hakim olamadığım için kusuruma bakmayın. Eşime çocuklarıma bin bir türlü hakaret ettiler. Anlatacak çok şey var. Fakat yerel yönetimlerin hizmetlerle ilgili çok daha önemli işleri var. Bu dava sürecinde insafsızca 6 senemiz gitti. Herkesin takdir etti Mesarya’yı yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”