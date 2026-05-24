EDEK Başkanı Anastasiu, baraj altı kalmaları üzerine istifa etti

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 56 yıllık siyasi partisi EDEK, resmi olmayan sonuçlara göre tarihinde ilk kez barajı geçemedi, parti başkanı Nikos Anastasiu, parti liderliğinden istifa etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçlarına göre EDEK, parlamentodaki tüm sandalyelerini kaybetmiş durumda.

EDEK'in oyların yaklaşık yüzde üçünü alması bekleniyor; bu da partinin 56 yıllık tarihindeki en kötü sonucu anlamına geliyor.

Anastasiou bu yılki seçimlere katılmamıştı.