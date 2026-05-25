Cumhurbaşkanı Erhürman’dan DİSİ ve AKEL’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yüzde 27,1 oy oranıyla birinci parti olan DİSİ’nin Genel Başkanı Annita Demetriou’yu ve yüzde 23,9 oy oranıyla ikinci parti olan AKEL’in Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’yu telefonla arayarak tebrik etti.