Cumhurbaşkanı Erhürman’dan DİSİ ve AKEL’e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, güneyde gerçekleştirilen seçimlerin ardından DİSİ Başkanı Annita Demetriou ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile telefon görüşmesi yaparak tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yüzde 27,1 oy oranıyla birinci parti olan DİSİ’nin Genel Başkanı Annita Demetriou’yu ve yüzde 23,9 oy oranıyla ikinci parti olan AKEL’in Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’yu telefonla arayarak tebrik etti.
