"Hükümete mensup vekiller, nisaba destek vermeyin"

Ceza Muhakemeleri (Değişiklik) Yasası'nın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Meclise iade edilmesinin ardından komitede hiçbir değişikliğe uğramadan oy çokluğuyla genel kurul gündemine taşınması, gazeteciler ve pek çok örgüt tarafından protesto edildi.

Meclis önünde basın açıklaması yapan Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser, hükümete mensup tüm vekillere nisaba destek verilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Keser, "UBP'li vekillere çağrım, bugün nisaba destek vermeyin. Ya da bu yasa görüşülürken, izleyiciler olduğu noktaya çıkın, yanımıza gelin, yasaya destek vermeyin" dedi.

Koalisyon ortalarına da seslenen Keser, "Artık koltuk değneği olmaktan vazgeçin. Locada bizim yanımızda yerinizi alın" şeklinde konuştu.