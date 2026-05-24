Aşırı sağ ve yeni partiler yükselişte, merkez çöküşte

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 97’si açıldı; yeni yasama döneminin siyasi haritası da büyük ölçüde netleşti.

Gelen ilk sonuçlar; geleneksel iki büyük partinin koltuk sayılarını koruduğunu, aşırı sağın ciddi bir sıçrama yaptığını ve yeni kurulan partilerin mecliste sürpriz sandalyeler kazandığını gösteriyor.

Seçimin en büyük kaybedenleri ise hükümeti destekleyen merkez partiler oldu.

İki büyükler koltuğunu korudu

Seçimin zirvesindeki iki parti, oy oranlarında ufak dalgalanmalar yaşasa da parlamentodaki güç dengelerini birebir korumayı başardı.

DİSİ, %27,1 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı ve meclisteki 17 koltuğunu elinde tuttu.

AKEL, %23,8 oy alarak ana muhalefet pozisyonunu ve 15 koltuğunu korumayı bildi.

Seçim gecesinin en dikkat çekici başarılarına aşırı sağcı ELAM ve siyasete yeni adım atan iki sürpriz hareket imza attı.

Oyunu %11’e yükselten aşırı sağcı ELAM, sandalye sayısını 4 artırarak 8 koltuğa ulaştı ve meclisin 3’üncü büyük gücü haline geldi.

ALMA ilk kez katıldığı seçimlerde %5,8 oy alarak büyük bir başarı yakaladı ve meclise 4 milletvekili göndermeyi garantiledi.

sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou liderliğindeki Doğrudan Demokrasi seçimin bir diğer sürpriz yeni aktörü oldu. %5,4 oy oranı yakalayan hareket, parlamentoda 4 sandalye kazandı.

Merkez partilerde büyük çöküş

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i destekleyen partiler, bu seçimde seçmenden ağır bir tokat yedi.

DİKO %10 oy oranında kalarak 1 sandalye kaybetti ve 8 koltuğa geriledi.

EDEK ve DİPA %3,2’lik oy oranlarında kalarak adeta eridi. Geçtiğimiz dönem parlamentoda dörder koltuğu bulunan iki parti de bu seçimle birlikte meclisteki tüm sandalyelerini kaybetti.

Ekologlar Hareketi %1,9 oyda kalarak meclis dışında kaldı ve elindeki 3 sandalyeyi de kaybetti.

Resmi olmayan bu sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in meclis desteği arayışında yeni ittifaklara yönelmek zorunda kalacağı öngörülüyor.