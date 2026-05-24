Piyanist Rüya Taner, Taşkent’te düzenlenen gala gecesine katıldı
Piyanist Rüya Taner, Özbekistan Solistleri’nin 40. yılı nedeniyle Taşkent’te düzenlenen gala gecesine katıldı.
A+A-
Piyanist Rüya Taner, Özbekistan Solistleri’nin 40. yılı nedeniyle Taşkent’te düzenlenen gala gecesine katıldı.
Taner'in verdiği bilgiye göre, İpek Yolu sanatçılarının katıldığı konserde, Rusya, Çin, Türkmenistan ve Özbek sanatçılarla birlikte Piyanist Rüya Taner de KKTC ve Türkiye’yi temsil etti.
Konsere, Kırgızistan Bişkek KKTC Büyükelçisi Tahir Osman Tahir de katıldı.
Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
Etiketler : rüya taner