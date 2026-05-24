Piyanist Rüya Taner, Taşkent’te düzenlenen gala gecesine katıldı

Piyanist Rüya Taner, Özbekistan Solistleri’nin 40. yılı nedeniyle Taşkent’te düzenlenen gala gecesine katıldı.

Taner'in verdiği bilgiye göre, İpek Yolu sanatçılarının katıldığı konserde, Rusya, Çin, Türkmenistan ve Özbek sanatçılarla birlikte Piyanist Rüya Taner de KKTC ve Türkiye’yi temsil etti.

Konsere, Kırgızistan Bişkek KKTC Büyükelçisi Tahir Osman Tahir de katıldı.