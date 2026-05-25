Gazetecilere hapis cezası düzenlemesine meclis önünde tepki!

Başta basın örgütleri olmak üzere, bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’ndaki 23B numaralı düzenlemeye tepki koymak için Meclis önünde bir araya geldi.

Meclis önündeki eylem kapsamında bir de ortak basın açıklaması okunacak.

Örgütler, basın açıklaması ardından yasanın görüşüleceği Meclis Genel Kurulu oturumunu izleyecek.