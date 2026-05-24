Güneyde seçim heyecanı

Kıbrıs'ın güneyinde parlamento seçimleri için oy verme işlemi sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Yarım milyondan fazla seçmen, önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak 56 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Bu yılki seçimler, aday sayısı bakımından ülke tarihinin en geniş katılımlı seçimi olarak öne çıkıyor. Seçimlerde 19 siyasi parti ve 8 bağımsız aday adına toplam 744 aday yarışıyor. Adayların 520’si erkek, 224’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Toplam 569 bin 182 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde, Lefkoşa 19, Limasol 12, Mağusa 11, Larnaka 6, Baf 4 ve Girne 3 milletvekili çıkaracak.

Sandıklar öğle saatlerinde bir saatlik aranın ardından yeniden açılacak ve oy verme işlemi saat 18.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının hemen ardından sandık çıkış anketlerinin yayımlanması, ilk sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanmaya başlanması bekleniyor.

Seçim yarışında özellikle sisteme yeni katılan Doğrudan Demokrasi, Alma ve Volt partilerinin performansı merak edilirken, geleneksel büyük partiler Disy ve Akel’in sonuçları da yakından takip ediliyor. ELAM, DİKO, DİPA, EDEK ve Ekolojistler Hareketi’nin de parlamentoya girme mücadelesi verdiği belirtiliyor.

Ülke genelinde toplam 1.217 sandık kurulurken, seçim sürecinde yaklaşık 5 bin 300 görevli ile 1.200’den fazla polis memuru görev yapıyor. Londra, Atina, Selanik ve Brüksel’de yaşayan seçmenler için de oy verme merkezleri açıldı.

Seçim sistemi gereği partilerin ikinci dağıtıma katılabilmesi için geçerli oyların en az yüzde 3,6’sını alması gerekiyor. Oy pusulaları ise seçim bölgelerine göre farklı renklerde hazırlandı.

Seçmenler yalnızca bir partiye veya bağımsız adaya oy verebilirken, tercih etmeleri halinde adaylar için tercih oyu da kullanabiliyor. Engelli bireyler ise sandık görevlilerinden destek alabiliyor.