YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Tatar'ın koruması Şerif Avcıl mahkemede
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturma kapsamında YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcıl, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi.
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcıl, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi.
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Etiketler : mahkeme, yödak, sahte diploma