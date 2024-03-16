YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Tatar'ın koruması Şerif Avcıl mahkemede

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcıl, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi.