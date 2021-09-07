YÖDAK Başkanı Avcı, Tufan Erhürman ile görüştü

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek görüştü.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede YÖDAK’ın bulunduğu durum, yeniden yapılanması ve hedefleri konusunda değerlendirmeler yapıldı.