Yine trafik, yine ölüm
Bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.
Bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda meydana geldi.
ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu araçta bulunan 27 yaşındaki Furkat Bazarow olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Abdullah Pirliyew ise hafif yaralandı ve yapılan alkol testinde 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.
Kaza anında, aracı hangi şahsın kullandığı yönündeki sürücü tespiti henüz yapılmadı.
Polisin soruşturması sürüyor.