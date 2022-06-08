Yine aynı kabus: Benzine zam Resmi Gazete'de

Neredeyse her hafta yapılan benzin zamlarına bir yenisi daha eklendi. Benzin zammı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre benzine 3 TL, Eurodizel'e ise 6 TL civarında artış geldi.

Buna göre 95 oktan benzin 26.00, 98 oktan benzin 26.28, Gazyağı ise 25.50 oldu. Eurodizel ise 27.00 TL oldu.