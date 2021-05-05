Yine aşı kaosu

Sağlık Bakanlığı 40 yaş ve üzeri için randevusuz Astra Zeneca aşısı çağrısı yaptı, randevularla randevusuz talepler birleşince, ortaya kaos çıktı

Tabipler, bu yöntemin çok yanlış olduğuna ve öngörüsüzlüğe işaret etti, sıcakta aşılanmayı bekleyenler ise durumu ‘beceriksizlik’ olarak nitelendirdi.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut: “Talebin düşük olacağı düşüncesiyle bu durum öngörülemedi, her şeye rağmen randevu ve kayıt sistemi ile çalışılmalıydı, randevusuz bu yöntem kabul edilebilir bir durum değildir”

Randevulu olduğu halde aşı olmak için gelip sıcağın altında bekleyen vatandaşlar ise bu duruma isyan etti: “Sağlıkçılar canla başla çalışıyor ama sistemde hata var. Kronik hastayım, markete dahi gitmeye, dışarıya çıkmıyorum ama burada kalabalıkla yüz yüze kaldım, bu bir beceriksizliktir”

YENİDÜZEN

Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin birinci doz Astra Zeneca aşısını randevusuz olarak yaptırabileceği çağrısında bulundu, gerek aşıya olan talep, gerekse de önceden verilmiş Sinovac randevuları dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yığılmaya neden oldu. Yığılma hem hekimlerin, hem de aşılanmaya gelenlerin tepsine yol açtı.

Gerek birinci doz Astra Zeneca aşısını yaptırmak isteyenler, gerekse de Sinovac aşısı olmak için önceden randevulu olanlar, uzun süre güneş altında sıra bekledi.

İlk günden Astra Zeneca aşısına talebin fazla olması nedeniyle, bugün için de bazı kişilere Astra Zeneca aşısı randevusu verildiği öğrenildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün Astra Zeneca aşısına ne kadar müracaat olduğuna ve kaç kişiye aşı yapıldığına dair resmi açıklama yapmadı.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise “talebin düşük olacağı düşüncesiyle” bu durumun öngörülemediğini ifade ederek, randevusuz çağrı yapılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Gürkut, “Her şeye rağmen randevu ve kayıt sistemi ile çalışılmalıydı, randevusuz bu yöntem kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Poliklinik önündeki yığılmayı yorumlayan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Sürekli olarak bir öngörüsüzlük var. ‘Randevuya gerek yoktur, isteyen gelsin yapsın’ dediler. Sıcak altında aşı kuyruğuna giren birçok hasta ise kronik hastadır. Bakanlığın bunu öngörmesi gerekirdi. Ayrı bir randevu sistemi veya kayıt sistem oluşturulmalıydı” yorumunda bulundu.

“Bu aşının kullanımında bir sakınca görmüyoruz”

AstraZeneca aşısı konusunda vatandaşların çok soru sorduğunu da kaydeden Gürkut, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Avrupa ilaç ajansı EMA, yaptığı açıklamada pıhtılaşmaya eğilim ve bu oluşumla ilgili rahatsızlıkların aşıyla ilgili olduğunu fakat çok nadir yan etkisi olduğunu belirtmişti. Koruyuculuğunun da çok yüksek olduğunu söyleyerek hekimlere uyarıda bulunmuştu. Aşı yapılan kişilerde bacakta şişlik ve ağrı, ani veya şiddetli baş veya göğüs ağrısı karın ağrısı şikayeti olursa bu kişilerin hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtmiş, hekimlere de hatırlatılmıştı. Bu nedenle ailesinde Tromboemolik yani damarda pıhtılaşma gibi durumların olduğu kişiler varsa bunların AstraZeneca aşısı olmaması veya hekim kontrolünde yapınması doğru olacaktır. Üstelik bu aşı onay almış, koruyuculuğu yüksek bir aşıdır bu nedenle aşıyı kullanmada bir sakınca görmüyoruz.”

Vatandaş isyan etti, Şerif Güner:

“Sağlıkçılar canla başla çalışıyor ama sistemde hata var”

Kronik hatalığı bulunduğunu ve aşı randevusunu günler öncesinden aldığını ifade eden Şerif Güner, “Markete dahi gitmeye korkuyorum, dışarıya çıkmıyorum ama burada kalabalıkla yüz yüze kaldım” diyerek bu yığılmaya isyan etti.

Buradaki yığılmayı ve randevusuz aşı çağrısını ‘beceriksizlik’ olarak yorumlayan Güner, aşı uygulamasında daha sistemli hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Güner, şunları dile getirdi: “Ben randevulu geldim, randevum saat 13.00’teydi, sıcak altında bekliyoruz. Geldiğimde büyük bir kalabalık ile karşılaştım. Ne randevulu olanları ne de randevusuzları hala içeri almıyorlar. Dışarıda bekliyoruz. Bu kalabalık içine girersem elbet hasta olacağım, bu olur iş değil, beceriksizliktir. Bu sistemin daha düzgün işleyişi sağlanamaz mı? Hangi aşı için bana randevu verildiği söylenmedi bile. Buraya geldim aşı kartı doldurmam gerektiğini bile bilmiyordum, burada da gerekli bilgiler verilmiyor. Benim kronik rahatsızlıklarım var ve kalabalığa yaklaşmaya korkuyorum. Markete gitmiyorum, dışarıya çıkmıyorum ama burada kalabalığa geldim. Sağlıkçılar canla başla çalışıyor ama sistemde hata var.”