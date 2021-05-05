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AstraZeneca için 3 ilave aşı merkezi

AstraZeneca için 3 ilave aşı merkezi

 Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilere AstraZeneca aşılarına gösterilen  yoğun talep üzerine  3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının  yapımına devam edileceğini açıkladı.

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 Sağlık Bakanlığı, 40 yaş ve üzerindeki kişilere AstraZeneca aşılarına gösterilen  yoğun talep üzerine  3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının  yapımına devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada, bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde  (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine  ek olarak  Cengiz Topel Devlet   Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde  09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacağı bildirildi.

Yapılan düzenlemeyle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı  altıya çıkmış olduğu kaydedildi.

Fotoğraf YENİDÜZEN

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