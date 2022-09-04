Yılmaz Özdil yazdı: Tatar’ın da katıldığı kutlama videosu

Türkiye’de hakkındaki iddialar sonrası sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran TC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, bu kez de “KKTC Cumhurbaşkanı” Ersin Tatar’a yakınlığı ile gündeme geldi.

“Organize suç örgütü lideri” olarak anılan Sedat Peker'in “Saray'a uzanan rüşvet ağı” paylaşımlarından sonra istifa eden Saray Danışmanı Korkmaz Karaca, Türkiye’nin en tanınmış yazarlarından Yılmaz Özdil’in köşesine konu oldu.

Özdil’in SÖZCÜ’de yayınlanan “Devlet Adamı” başlıklı yazısında tanıdık bir isim de var: “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.”

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“O kadar kıymetli bir devlet adamıydı ki 41’inci doğumgünü şerefine arkadaşları dostları, kendine sürpriz bir doğum günü videosu hazırladı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kktc Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akp’nin ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Akp Belediye Başkanı Yevfik Göksu, ballandıra ballandıra doğum gününü kutladılar.

YILMAZ ÖZDİL’in yazısını okumak için:

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/devlet-adami-3-7343677/