Yılmaz, adadan ayrıldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adamızdaki temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’ndan Başbakan Ünal Üstel uğurladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak ve Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı’na katılmak üzere adamıza gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'ndan uğurladı” denildi.