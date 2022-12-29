Yıl sonu müjdesi: Akaryakıt yine zamlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 95 oktan oktan benzin 18,00 TL’den 18,57 TL’ye, 98 oktan benzin 18,31 TL’den 18,88 TL’ye, Euro Dizel 19,93 TL’den 20,54 TL’ye ve gaz yağı 19,85 TL’den 20,27 TL’ye yükseldi.
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,
95 oktan oktan benzin 18,00 TL’den 18,57 TL’ye,
98 oktan benzin 18,31 TL’den 18,88 TL’ye,
Euro Dizel 19,93 TL’den 20,54 TL’ye
Gaz yağı 19,85 TL’den 20,27 TL’ye yükseldi.
Zamlı tarifler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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