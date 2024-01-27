Yiannis Antoniu: "Tedbirler çıkmazın aşılması yönünde büyük hedefe hizmet ediyor"

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu, hükümetin Kıbrıslı Türkler için açıkladığı tedbirlerin, çıkmazın aşılması yönünde büyük hedefe hizmet ettiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre Sözcü Vekili Yiannis Antoniu, RİK’in bir programında yaptığı açıklamada açıklanan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

10 yılı aşkın bir süredir askıda olan "karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere vatandaşlık konusunun" önemli bir sorunu teşkil ettiğini söyleyen Antoniu, durumlara; aynı zamanda "kolonizasyonun kınanmasına ilişkin siyasi çerçeve sabote edilmeksizin" insani açıdan yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Antoniu, bazılarının belirlenen yeni kriterlere dayandığı yaklaşık 4 bin başvurunun beklemede olduğunu söyledi.

Antoniu açıklamasında ayrıca en ciddi konunun, Kıbrıslı Türkler tarafından sunulan belgelerin ve verilerin dokümantasyonu olduğunu da savundu.

İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket