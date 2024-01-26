İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıslı Türk yurttaşların günlük yaşamını etkileyen çeşitli tedbirleri barındıran 14 maddelik bir 'eylemler dizisi' açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili tüm parametreler değerlendirilerek belirlendiği ifade edilen tedbirler, ulusal hukuk, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde uygulanacak.

14 maddelik tedbir paketi şöyle:

Şubat 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığının verilmesine yönelik bekleyen tüm başvurular incelenecek.

Hak sahiplerine dul maaşı ödenecek.

Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün klinik hizmetleri verilecek, ayrıca acil sağlık ve acil ilaç ihtiyaçları karşılanacak.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde mal listesi 6 ürün ilavesiyle genişletilecek.

Bu çerçevede insan kaynakları programlarına erişim Avrupa Beceri Yılı eylem planı ve Verimlilik Merkezi tarafından mesleki programlara erişimin yanı sıra Avrupa Birliği müktesebatıyla ilgili konularda eğitim seminerlerine erişim sağlanacak.

18 yaşını doldurduranlara Gençlik Kültür Kartı alma hakkı verilecek.

Geçiş noktalarında personel sayısı arttırılacak.

Agios Dometios'taki (Kermiya) geçiş noktası genişletilecek.

Ledra Palace kontrol noktasında öğrencilerin hızlı geçişine yönelik önlemler alınacak.

Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi'nde Türkçe bilen personel işe alınacak.

Mia Milia (Haspolat) su atık biriminin sorunsuz işleyişinin devamı sağlanacak.

Hükümet kontrolündeki bölgelerdeki Müslüman anıtlarına erişim kolaylaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, "Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları, ilkeler ve Avrupa Birliği müktesebatı temelinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik koşulların oluşturulması yönündeki çabalarımızda kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri de kullanıldı.