YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı pusula olayıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da yeni bir karar aldı. CTP Milletvekili Armağan Candan, Haber Kıbrıs'ta Bahadır Ayna'nın programında yaptığı açıklamada, YSK'nın dün gerçekleştirdiği toplantıda partilerine süreçle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Beyaz pusulalar geri çekilecek

Candan, toplantıda olayın nasıl meydana geldiği ve konuyla ilgili yürütülen araştırma ve soruşturmalar hakkında bilgilendirildiklerini belirtti.

YSK'nın oy pusulalarının rengini değiştirme kararı aldığını kaydeden Candan, bugüne kadar basılan beyaz renkli pusulaların ve numunelerin geri çekileceğini, bunların yerine sarı renkli pusulaların basılacağını söyledi.

Candan, “Bugüne kadar basılmış olan beyaz renkteki pusulaların ve numunelerin geri çekileceği, bunların yerine sarı renkli pusulaların kullanılacağı ve bundan sonra pusulaların beyaz değil, sarı renkte basılacağı bize bildirildi” dedi.

Gelişmeleri takip edecekler

YSK'nın süreçle ilgili kendilerine bilgi verdiğini yineleyen Candan, gelişmeleri takip edeceklerini ifade etti.