Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18–24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası sebebiyle mesaj yayımladı.

Mert mesajında, antibiyotiklerin bilinçsiz, gereksiz ve yanlış kullanımı sonucunda gelişen antimikrobiyal direncin, küresel ölçekte halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu belirtti. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisini zorlaştıran bu sorununun, bugünün hastaları ile gelecek kuşakların sağlık ve yaşam hakkını tehdit ettiğini ifade eden Mert, antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yaşamsal öneme sahip olsa da virüslerin neden olduğu grip, nezle ve birçok solunum yolu enfeksiyonunda etkili olmadığını vurguladı.

Mert, bu yıl Antibiyotik Farkındalık Günü ve Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında, özellikle çocukların gereksiz antibiyotik kullanımından korunması ve insan, hayvan, bitki ile çevre sağlığını birlikte ele alan “Tek Sağlık (One Health)” yaklaşımının önemine dikkat çekildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ve tüm ilgili kurum ile kuruluşlara antimikrobiyal dirençle mücadele konusunda önlemlerin hayata geçirilmesi için çağrı yapan Mert, bu mücadelenin bireysel tercihlere ve hekimlerin kişisel çabalarına bırakılamayacak kadar önemli bir kamusal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Mert mesajında, “Antimikrobiyal dirençle mücadele, yalnızca bir ilaç kullanım politikası değil; bilimsel sorumluluk, koruyucu sağlık hizmetleri, etkili kamu yönetimi ve toplumsal dayanışma meselesidir.”

Hekimlerimizin bilimsel kanıtlara dayalı reçeteleme sorumluluğu kadar, vatandaşlarımızın da kendi kararlarıyla antibiyotik kullanmaması, başkalarına ait veya önceki tedavilerden kalan ilaçları tüketmemesi ve sağlık profesyonellerinin önerilerine uyması büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.