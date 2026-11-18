Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 6 Aralık’ta yapılacak seçimler kapsamında Bağımsızlık Yolu heyetiyle görüştü.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, birlik binasında gerçekleştirilen görüşmeye, Birlik Genel Başkanı Görkem Çelik, Genel Sekreter Bora Tüccaroğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Arslansoy katıldı.

Bağımsızlık Yolu heyetinde ise Genel Sekreter Yardımcısı ve Lefkoşa milletvekili adayı Münür Rahvancıoğlu ile Lefkoşa milletvekili adayları Umut Ersoy, Mustafa Batak ve Salim Piyale yer aldı.

Görüşmede, Bağımsızlık Yolu’nun parti politikaları ve seçim sürecine ilişkin yaklaşımlarını paylaşırken, KTMMOB heyeti de birliğin çalışmaları ve meslek alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.