Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK) Başkanı Dr. Cemal Mert, gereksiz antibiyotik kullanımının çocukların gelecekteki tedavi şansını azalttığını vurguladı.

Antibiyotik direncinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğuna dikkat çeken Mert, Sağlık Bakanlığı’na ulusal antimikrobiyal dirençle mücadele eylem planını acilen hayata geçirme çağrısında bulundu.

KTPK Başkanı Mert, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, antibiyotik direncinin yalnızca sağlık sistemlerini değil, insanlığın geleceğini tehdit eden en önemli küresel halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımının direnç gelişimini hızlandırdığını vurgulayan Mert, bu durumun bir zamanlar kolaylıkla tedavi edilebilen enfeksiyonların giderek daha zor, hatta bazı durumlarda tedavi edilemez hale dönüştüğünü kaydetti.

Mert, 2026 Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü'nün “Çocuklarınızı koruyun, antibiyotikleri akılcı kullanın” temasıyla kutlandığını belirterek, özellikle bebekler ve çocukların gereksiz antibiyotik kullanımından korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu yılki “Tek Sağlık, tek eylem: Antimikrobiyal direnci şimdi önleyelim” temasının da anımsatan Mert, örgütün insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Mert, çocukluk çağında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bölümünün virüs kaynaklı olduğunu belirterek, antibiyotiklerin ise virüslere karşı etkili olmadığını kaydetti.

“Gereksiz antibiyotik kullanımının çocuklarda alerjik reaksiyonlar neden olabilir”

Gereksiz antibiyotik kullanımının çocuklarda alerjik reaksiyonlar, ishal ve bağırsak mikrobiyotasında bozulma gibi yan etkilere neden olabileceğine dikkat çeken Mert, aynı zamanda gelecekte ihtiyaç duyulacak antibiyotiklerin etkinliğini de azaltabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda da bulunan Mert, ülke koşullarına uygun ve DSÖ'nün “Tek Sağlık” yaklaşımını temel alan ulusal bir Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Eylem Planı hazırlanıp uygulanmasının önemini vurguladı.

Mert ayrıca antibiyotiklerin reçetesiz satışının önlenmesi, e-reçete ve etkin ilaç takip sistemlerinin devreye alınması, ülke genelinde antibiyotik tüketimi ile direnç verilerinin düzenli olarak izlenip kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini de belirtti.

Hastaneler ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında akılcı antibiyotik kullanımı programlarının oluşturulmasını isteyen Mert, sağlık çalışanlarına yönelik sürekli eğitimlerin yaygınlaştırılması, mikrobiyoloji laboratuvarları ile antibiyogram olanaklarının güçlendirilmesi, aşılama ve hijyen uygulamalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Mert, tarım ve hayvancılıkta antibiyotik kullanımının veteriner hekim denetiminde yürütülmesi gerektiğini de aktararak, çevreye antibiyotik ve dirençli mikroorganizma yayılımının önlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

Antibiyotiklerin yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların sağlığını koruyan değerli ilaçlar olduğunu vurgulayan Mert, “Antibiyotikler her enfeksiyonun ilacı değildir. Gerektiğinde doğru antibiyotiği kullanmak kadar, gerekmediğinde kullanmamak da hayat kurtarır” dedi.