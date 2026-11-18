Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Haspolat Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’nde çalışanlar arasında farklı çalışma düzenleri uygulanması gerekçesiyle dün başlattığı grevi, taleplerinin karşılanması üzerine sonlandırdığını açıkladı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geri adım attığını belirterek, bir çalışanın normal mesai düzenine geçirilmesine yönelik uygulamanın Bakanın sözlü talimatıyla geri alındığını kaydetti.

Söz konusu çalışanın yeniden 24 saatlik vardiyalı çalışma düzenine döndürüldüğünü ifade eden Serdaroğlu, sendikanın başından beri talebinin çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması, mevcut çalışma düzeninin korunması ve tüm çalışanlara eşit ve adil yaklaşılması olduğunu belirtti.

Çocukların bakım ve ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması gereken bir kurumda, çalışma düzeninin kişilere özel uygulamalarla değiştirilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Serdaroğlu, itiraz konusu kararın geri alınması ve taleplerin karşılanması üzerine grevi sonlandırdıklarını bildirdi.

Serdaroğlu, çalışanların haklarını, çalışma barışını ve adaleti korumak amacıyla sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini de kaydetti.