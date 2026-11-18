Twinnet projesi kapsamında Slovenyalı 10 öğrenci UKÜ'nün ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ederken, UKÜ'lü 9 öğrenci de Slovenya'da ağırlandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA) tarafından yürütülen Twinnet projesi kapsamında Slovenya Ljubljana Üniversitesi DŠFS öğrenci topluluğuyla karşılıklı öğrenci değişim programı gerçekleştirdi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden eczacılık öğrencilerini bir araya getirerek akademik, kültürel ve sosyal etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında misafir öğrenciler, üniversitenin kampüsünü, laboratuvarlarını ve sunduğu olanakları tanıdı.

Program çerçevesinde Kapalı Maraş, Lala Mustafa Paşa Camii, Bellapais Manastırı, Girne Limanı ve Lefkoşa Surlar İçi gibi tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. Ayrıca Farmakognozi ve teknoloji laboratuvarlarında öğretim üyelerinin rehberliğinde Herbal Cream (bitkisel krem) ve Cold Cream hazırlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Projenin Slovenya ayağında ise UKÜ'den 5 kız ve 4 erkek olmak üzere toplam 9 öğrenci, Ljubljana Üniversitesi DŠFS öğrenci topluluğunun ev sahipliğinde çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere katıldı. Öğrenciler ayrıca Medis ilaç firmasını ziyaret ederek sektörü yakından tanıma ve zaman yönetimi konulu kişisel beceri eğitimine katılma fırsatı buldu.