"Yeter artık düşün yakamızdan"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yaşanan siyasi gelişmelere işaret ederek,insanların umutlarını ve geleceği yok eden bir anlayışın var olduğunu ve “dibe vurmuşluğun” yaşandığını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinilerek, böyle bir dönemde aylardır “koltuk kavgası” yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Halk hayretle, ibretle, onlar adına utanarak olup biteni üzüntü ve infial içinde izlemektedir” denilerek, halkın yaşananları içine sindirmeyeceği ve kabullenmeyeceği ifade edildi.