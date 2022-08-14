Yeşilırmak'taki yangın kontrol altına alındı

Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında bugün saat 13.30'da başlayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık yüz dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsü ile yabani zeytin ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangının söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.