Yeşilırmak yangınına 1 tutuklu

Yeşilırmak’ta dün çıkan yangınla ilgili 50 yaşındaki S.M, “ihmalkar eylem ve davranışta bulunup yangın çıkarmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, zanlının gerekli önlem ve tedbirleri almaksızın spiral (izmirillo) makinesi ile kesim yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğunu, yangın çıktığını ifade etti.

Yangının, İtfaiye, Sivil Savunma ile Orman Dairesi Ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve bölge halkının müdahalesi ile söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu maki bitki örtüsü ve kuru otlar yanarak zarar gördüğü belirtildi.