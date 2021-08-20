"YEŞİLİ GERİ İSTİYORUZ"

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, Girne bölgesinde, mahkemenin ara emri vermesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden “kamu arazisi” yapılan alanda “piknik” yapıyor.

Bu süreçte yürütülen çalışmalara destek veren herkes ile yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan vatandaşlar, “tahrip edilen ve yeniden yeşil olması” gereken yerde “piknik” yapmaya katıldı.

Yapılan temsili pikniğe bazı örgüt ve vatandaşların da destek verdiği gözlemlendi.

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, yaptığı “piknik” etkinliği ile Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönümün yeniden “kamu arazisi” olduğunu hatırlatmak istedi.

Piknik etkinliğine Biyologlar Birliği Başkanı Hasan Sarpten ve üyeleri, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi,Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel gibi isimler de destek verdi.

Müzik dinletisi ile başlayan etkinlik, Hasan Sarpten'in konuşmasıyla devam ediyor.

Bölgede yapılan doğa felaketine değinen Sarpten, Kamu arazisi yapılan alanın Orman Alanı olması için de mücadele vereceklerini ifade etti.

Sarpten'in konuşmasının ardından bölge için verilen hukuksal mücadelede gönüllü görev alan Avukat Emre Efendi de söz aldı. Efendi, mücadelelerinin süreceğini anlattı, sadece bu alan için değil, ülkedeki tüm doğa felaketlerine karşı duracaklarını belirtti.