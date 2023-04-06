Yeşil reçeteye tabi hap, uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Güzelyurt'ta dün bir araçta gerçekleştirilen operasyonunda iki kişinin üzerinde hap, uyuşturucu ve bunların satışından elde edildiğine inanılan nakit para ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta dün 16.00 sıralarında 24 yaşındaki A.A.Y.A.'nın (E) kullanımındaki ve 34 yaşındaki A.D.'nin yolcu olarak bulunduğu araçta operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu kişilerin üzerinde satışı yeşil reçeteye tabi 8 adet hap, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, satışından elde edildiğine inanılan 21 bin TL ve 100 Dolar nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonrası söz konusu kişiler ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 23 yaşındaki A.A.M (E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.