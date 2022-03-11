Yeşil Bilezik Projesi tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” halka ve basına tanıtıldı. Forte Live Mağusa’da gerçekleşen proje tanıtım kokteyline AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, AB Program Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Yöneticisi Emilie Crozet, AB Program Destek Ofisi mensupları, AB Hibe Destek Ekibi temsilcileri, yerel kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ilkokul öğretmeni, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve basın mensubu katılım gösterdi.

Etkinlikte, Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu projenin sunumunu gerçekleştirirken, MKD Dernek Başkanı Dudu Cumaoğulları ve AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty konuşma yaptı.

Alibeyoğlu, “Projede çevre okuryazarlığı odaklı eğitim ve faaliyetler, çevresel sürdürülebilirliği destekleyici araçlar olarak yer alacak” dedi.

Sunumunda, iklim krizi ve çevre sorunlarının bu denli büyük boyutlara ulaştığı günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın en temel ve kapsayıcı bileşeninin tartışmasız ‘çevresel sürdürülebilirlik’ olduğunu vurgulayan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, çocuk ve gençlere yönelik çevre okuryazarlığı odaklı eğitim ve faaliyetlerin, uzun vadede çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için araç olarak kullanılacağını anlattı.



MKD Başkanı Dudu Cumaoğulları ise giderek artış gösteren çevre sorunları göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir kalkınma için büyük önem arz eden ‘yeşil becerilerin’ ilkokul seviyesinden başlayarak bireylere kazandırılmasını odağına alan bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Docherty: “Sivil toplum kuruluşlarının nüfusun gerçek ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlamada hayati bir rolü vardır.”

AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, MKD ile farklı projelerde de çalıştıklarını ama bu projenin çevre temalı olmasından ötürü ayrı bir önem taşıdığının belirtti. Projenin hem öğrenciler hem de öğretmenler arasında küresel ısınmanın getirdiği büyük riskler konusunda farkındalık geliştireceğini söyleyen Docherty, çevre bilincine sahip özellikle gençlerden oluşan yerel bir ağın politikacıların gereken şekilde harekete geçmeleri için sürdürülebilir bir baskı oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Üç yıl boyunca devam edecek olan proje kapsamında, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturulacak ve oluşturulan model ve mekanizmalar pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’daki ilkokullarda ve Özel Eğitim ve İş Okulu’nda uygulanacak.