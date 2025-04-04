Yerli fasulyede kalıntı saptandı

Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. İthal ürünlerden alınan numuneler temiz çıkarken yerli “ayşe kadın” fasulyede tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-5 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 6 numunenin 6’sı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı. Yerli ürünlerden alınan 17 numunenin 16’sı temiz çıktı, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numune tespit edildi.

Söz konusu numunenin Tatlısu köyü sakini Lidia Kargı’ya ait “ayşe kadın fasulye” olduğu ve imha edileceği açıklandı.