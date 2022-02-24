Sucuoğlu: "12 belediye ile seçime gitme hedefi var”

Başbakan Faiz Sucuoğlu İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği'nin belediye sayısını 12’ye düşürecek bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın hayata geçmesi ile yerel seçimlere gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sucuoğlu Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Belediyelerle ilgili çalışmaları paylaştık. 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını konuştuk. Belediye sayısı 12 belediyeye sınırlandırılası gerekir. 6 ilçe, 6 bucak şeklinde… Haziran'ın sonunda bu şekilde seçimlere gidecek şekilde hazırlık yapıyoruz. Belki 1-2 aylık rötarla seçime gitmeye hedefleniyor. 10 güne kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor”