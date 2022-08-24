“Yerel demokrasi katlediliyor, belde halkına söz hakkı verilmiyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimle ilgili sürecin demokrasi dışı yönetildiğini kaydetti, “Öyle bir süreç oldu ki, bir takım belediyeler kapatılırken, o belediyelerin belde halkının görüşünü bırakın, belediye meclislerinin görüşlerine başvurulmaksızın süreç yaşandı” dedi.

Erhürman, eyleme gelmeye çalışan belediye başkanı, belde halkına ülkenin 4 bir tarafında yapılan uygulamaların toplantı ve yürüyüş yapma hakkına çok açık müdahale olduğunu, bu durumu kınadığını vurguladı. “Bu amacın ne olduğunu herkes bilir. Yolcu taşıma izinleri yoktu, kimse o yüzden karakola götürüldüler diye düşünmüyor.

Aynı yolcularla sporcu, işçi taşınırken denetim yapılmadı” diyen Erhürman, bu konuyu PGM Müdürü ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Erhürman, hükümete seslendi, “Bu memlekette kaos çıktığında bir tek köye giremeyeceksiniz, sıçanlar yeycek sizi” dedi. Anayasa’da yer alan “yerel yönetimin” ne demek olduğunu Meclis kürsüsünden okuyan Erhürman, belediyelerin nasıl oluşturulması gerektiğini de madde madde sıraladı.

“DP ve YDP hükümette değil mi? Komitede yoktular”

“Bu kadar, çalakalem, kendinden geçmiş bir yasa çalışması yapılabilir mi?” diye soran Erhürman, “Bu anlattıklarımdan sonra hade geçirin de görelim” dedi.

Erhürman, CTP’nin belediyelerin birleştirilmesine yönelik hükümete yazılı öneri sunduğunu da hatırlattı.

“DP ve YDP bu hükümette değil mi?” diye soran Erhürman, “Komite toplantısında neredeydi, sabah saat 5’e kadar komiteydik, yırtındık” dedi.

“1 Eylül’de bu memlekette belediye yok”

Erhürman, işçilerin haklarının korunduğunun söylendiğini hatırlattı, “Bu işçiler 1 Eylül’de hangi parayla ödenecek?” diye sordu.

Yasa tasarısının hayatına geçmesi halinde 1 Eylül’de 18 belediyenin kamu tüzel kişiliği olmayacağını söyleyen Erhürman, bu nedenle de hiçbirinin belediye personeline maaş ödeyemeyeceğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Milletvekili olduğumuzdan utanır hale getirmeyin. Utanıyoruz. Hazırladıkları tasarı, memleketi 2-3 ay boyunca belediyesiz bırakabilir” şeklinde konuştu.

“Ölmüş diriltilemez, problemler çözülemeyecek”

Yasanın geçirilmesinin akabinde büyük sıkıntılarla başa çıkılamayacağını anlatan Erhürman, “Sürekli sorunlar çıkacak, ölmüşü diriltmek mümkün değil, yaratılan problemler çözülemeyecek” dedi.

Eski belediyeden yeni belediyeye yapılacak olan devirlerin, komitelerin işleyişinin uygulanabilir olmadığını anlattı. Söz konusu durumların Anayasa’ya aykırı olduğunu yineleyen Erhürman, maddeler arasındaki personel bölümüne de değindi.

“Metni okurken tansiyonum çıktı”

Personel yapısının aktarılmasında da sorunlar çıkacağını ve durumun yine Meclis’e taşınacağını dile getiren Erhürman, şöyle devam etti:

“Belediyeler personelsiz kalacak, kaosa doğru gidiyoruz. Tek sorun belediyelerin toplu iş sözleşmesi değil, maaş ödeyecek yer bile yok. İnanılır gibi değil, dün gece okurken tansiyonum 19’a fırladı. Her seferinde önümüze yeni metin geliyor. Komitede biz son metni görmeden bütünü üstünde oylama yapıldı. Deli saçması işlerle uğraşıyoruz. Getirilen hal budur. Parmak kimdeyse kral odur, memleketin yeni düzeni bu.

Bu kafa ile bu memleketi allem galem edeceksiniz. Umarım en azından Ünal bey, Ziya bey, Fikri bey bizi anlıyorlar ve bu işin burada çözülemeyecek bir iş olduğunun farkına varmışlardır.”

“Maaş dahi ödenemeyecek bir durumun ortaya çıkacak”

Yasayla ilgili çalıştığı 21 madde, en az 42 değişiklik gerektiğini anlatan Erhürman, “51’e 95’in mantığından çıktınız, düzeltmeler de olmaz, yapılamayacak. Bu çalışmadan kurtulmalıyız aksi halde çıkmaza gireriz” dedi.

Yasayla ilgili çalıştığı 21 madde, en az 42 değişiklik gerektiğini anlatan Erhürman, “51’e 95’in mantığından çıktınız, düzeltmeler de olmaz, yapılamayacak. Bu çalışmadan kurtulmalıyız aksi halde çıkmaza gireriz” dedi.

Tüzel kişiliği kaldırılmış bir yapıya belediye denmeyeceğini kaydeden Erhürman, maaş dahi ödenemeyecek bir durumun ortaya çıkacağını izah etti.

Erhürman’dan hükümete: Yasa tasarısını komiteye geri çekin

“Memlekette belediyelerle ilgili kararlar böyle mi verilir? Yazıktır, günahtır” diyen Erhürman, “Bu böyle olmaz” şeklinde konuştu. Erhürman, hükümete yasa tasarısının komiteye geri çekilmesi çağrısı yaparak, “Bu şekliyle bu iş olmaz” dedi.

Yerel Yönetimler reformunun daha fazla özerklik, yetkilerin daha fazlasının aktarımı, yerel yönetimlerin mali yönden güçlendirilmesi, yerel demokrasi ve yerinden yönetim ilkesinin daha fazla hayata geçirilmesi olduğunu anlatan Erhürman, yapılan çalışmayla bunların hiçbirinin uygulanmayacağını, tam tersi tümünün mahvettiğini dile getirdi.

“Mali durumun iyileştirilmesi diyorsunuz ama bir unsur yapılacak diye diğer unsurları mahvettiniz, beş unsur üstünden 51’e 95 yasasının üzerinden çalıştırabilirsiniz, çalışalım, güçlendirelim dedik ama dinletemedik. İsteyenler yine birleştirilir, siyasi amaç gütmeden birleştirme yapılır. CTP hiçbirini kapatmayın dedi, Tatlısu’yu da Pergama’yı da kapatmayın diyen bizdik. CTP olarak ne sayı azaltılmasına ne de reforma karşıyız dedik, yasasına uygun neyse çalışmaları doğru zamanlarda doğru şekilde, sorunsuz yapalım dedik. Sayı üzerinden konuştunuz, maskaralık mı bu, hepimize yazıktır günahtır. Açıkça söylüyorum, derdim tüm eksik ve yanlışlara değinmek, gelin bunu komiteye çekin. Bu haliyle sürdürülebilir değil. Düzeltmeler yapsanız da, değişiklik önergesi vermeniz halinde yine abuk subuk bir şey çıkacak, kimse altından kalkamayacak. Çorbaya dönecek.”

Erhürman çağrı yaptı, hükümet yanıt vermedi

Erhürman, Hükümete “gelin ortamı germeyelim, ara verin değerlendirelim” çağrısı yaptı.

Başbakan Ünal Üstel’e seslenen Erhürman, bu konuda hükümetten cevap beklediğini söyledi.

Erhürman, “Yanlış zemine oturduğunda her şey havada kalır” diyerek, “Belediyelerin daha iyi noktaya taşıyacak mı? Bu bir noktaya gidebilecek bir şey değil” şeklinde konuştu.

Hükümet kanadından Erhürman’a yanıt gelmedi, kürsüden inen Erhürman, söz hakkının saklı olduğunu belirtti.