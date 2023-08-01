Yer altında gazdan zehirlendiler

İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkları arıtma işlemi esnasında Mohammad ŞHAYESTE ve Mohamad AGHJELOO hayatını kaybetti. Polisin açıklamasında ölümlerle ilgili olarak “muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirmişlerdir ifadelerine yer verildi.

Polisin açıklaması şöyle:

01.08.2023 tarihinde, 08.30- 15.50 saatleri arasında İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan Mohammad ŞHAYESTE (E-41) ve Mohamad AGHJELOO (E-33) muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirmişlerdir.

Adı edilenlerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmamıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.