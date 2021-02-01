Yenierenköy'de kaza: Önce araca, sonra belediye duvarına çarptı

Yenierenköy'de trafik kazası meydana geldi.

Mustafa Yüzgeç yönetimindeki araçla, dikkatsizlik sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir araca ardından ise belediye duvarına çarptı.

Araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 17:00 sıralarında, Yeniereköy'de Şht Kenan Münür Sokak üzerinde, Mustafa Yüzgeç (E-39), yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Kaan Özdemir (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."