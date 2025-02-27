YENİDÜZEN’in manşeti etkili oldu: Gizem Oymacı “Tip 1” insülinine ulaştı

YENİDÜZEN'in bugün yaptığı haberde, "Bu sesi duyan var mı?" başlığıyla manşetinde yer verdiği, “Tip 1” diyabet hastası Gizem Oymacı'nın, insülin temin etmek için devlet hastanesinde yaşadığı zorlukları ve destek çağrısını konu alan haberin ardından, Oymacı sorununun çözüldüğünü belirterek kendisine destek olan herkese sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Gizem Oymacı’nın sosyal medya üzerindeki açıklaması şöyle:

"4 günün sonunda kurul raporumu alabildim. Bu süreçte bana destek olan, sesimi/zi duyurmaya çalışan, yardımcı olmaya çalışan tanıdığım ya da tanımadığım herkese çok teşekkür ederim.

İşim halledilmiş olsa bile diyabetlilerin yaşamış ve yaşamaya devam ettiği tüm sorunları aktarmak için başhekim yardımcısıyla görüşmek için bekledim fakat kendisiyle bugün görüşmek için vaktim olamadı. (Danışanlarımın randevularını daha fazla aksatmamak için hastaneden ayrıldım.) Ama bu konuda hiç şüpheniz olmasın ki hem bireysel Gizem olarak, hem diyetisyen olarak hem de Kıbrıs Türk Diyabet Derneği yönetim kurulu üyesi olarak mağduriyetlerimizin giderilmesi adına elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Süreçleri de sizinle paylaşacağım."