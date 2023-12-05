YENİDÜZEN’in alışveriş sepeti sadece 1 ayda %8,30 pahalılaştı 

Serap ŞAHİN

Piyasadaki pahalılığa hükümet dur diyemiyor, fiyatlar arttıkça artıyor…

Öngörülen hayat pahalılığı oranı ve asgari ücret tartışmaları market raflarına yansıdı, yeni ücret belirlenemeden erimeye başladı.

Temel tüketim ürünlerinde 1 ayda % 8,30 oranında zam gerçekleşti.

YENİDÜZEN’in hazırladığı alışveriş sepetindeki tüketim maddelerinin 24 Ekim’deki fiyatları ile 4 Aralık tarihleri arasındaki fiyatlar karşılaştırıldı, 26 kalem üründen 13’ünde % 8,30 artış gerçekleşirken, 13 ürünün fiyatları aynı kaldı.

Zorunlu gıda alışverişinde yaşanan % 8,30 oranındaki artış asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluştururken, elektriğe de 1 ayda % 22 oranında artış geldi.

Döviz de son bir ayda yükselişe geçti. Ancak artan market raflarında yaşanan % 8,30 oranındaki artış, değişen döviz oranlarıyla uyum göstermedi.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 26 üründen yumurta, tuz, pirinç, peynir, ton balığı, diş macunu, yoğurt, sıvı yağ, şeker ve nescafe gibi ithal ürünlerde 1 aylık sürede fiyat artışı yaşandı. Bulgur, makarna Türk kahvesi, un, bolibeef, şampuan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kâğıdı, tavuk, süt ve kola fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Yumurta 1 ayda % 45,22 zamla rekor kırdı!

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 26 üründen yumurta, tuz, pirinç, peynir, ton balığı, diş macunu, yoğurt, sıvı yağ, şeker ve nescafe gibi ithal ürünlerde 1 aylık sürede fiyat artışı yaşandı.

30’lu yumurta Ekim ayında 114,99’a satılırken günümüzde % 45,22 artışla bu rakam 166,99’a yükseldi. 750 gramlık tuz Ekim ayında 20,99 TL iken günümüzde % 38,11 artışla 28,99 TL’ye yükseldi.

Labne peynir Ekim ayında 49,99 TL’den 56,99 TL’ye, diş macunu 177,90’dan 199,90’a, 2’li ton balığı 74,90 TL’den 84,90 TL’ye, yoğurt 79,90 TL’den 88,90 TL’ye, 1 kilo sıvı yağ 69,99 TL’den 75,99 TL’ye, toz şeker 61,99 TL’den 65,99 TL’ye, nescafe ise 179,90TL’den 190,50 TL’ye raflarda yerini aldı.

Somun ekmeğe % 20 artış

Temmuz ayından bu yana 10 TL’ye satılan somun ekmek 21 Kasım’dan itibaren 2 TL zamlanarak 12 TL’ye yükseldi, % 20 artış yaşandı. Fırıncılar Birliği, tüm giderlerin arttığını belirterek zammın mecburi olduğunu açıklamıştı.

Kırmızı et 1 ayda % 11,60 yükseldi

Kırmızı fiyatlarında 24 Ekim’den bu yana % 11,60’a kadar yükselen artışlar yaşandı. Az yağlı dana kıyma ekim ayında 430 TL’yken Aralık ayında 479,90’a yükseldi. Kuzu şişin kilosu Ekim ayında 589 TL’ye satılırken günümüzde bu rakam 650 TL’ye kadar çıktı. Kuzu şiş 1 ayda % 10,35 zamlandı.

Dövizdeki seyirler…

Her şeyin döviz üzerinden hesaplandığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, artan maliyetler hep dövize endeksleniyor ve onun üzerinden hesaplanıyor. 1 ayda gıda sepetinde yaşan % 8,30 ’luk artış, değişen döviz oranlarıyla da uyum göstermiyor. Buna göre 24 Ekim’de 34,34 TL olan Sterlin 1 aylık sürede % 7,60 oranında yükselişe geçti 36,95 TL’ye yükseldi. Euro Ekim ayında 29,90 TL iken % 5,98 artışla 31,69’a, Dolar ise 28,26 TL’den % 3 artışla 29,12 TL’ye yükseldi.

Elektriğe 1 ayda % 22 zam

Hükümet elektriğe geçen ay % 31 oranında zam uygulayacağını duyurdu, ardından bunu % 15’e düşürdü. Aralık ayından itibaren geçerli olan % 7 daha zam uyguladı. 1 ayda elektrikte toplamda % 22 artış yaşandı, önümüzdeki ay için 1 zam daha olacağının sinyalleri verildi.

13 ürünün fiyatı aynı kaldı

YENİDÜZEN’İN alışveriş sepetindeki 26 kalem üründen 13’ünde fiyat artışı yaşanırken, 13 ürünün fiyatında değişiklik olmadı. Buna göre bulgur, makarna Türk kahvesi, un, bolibeef, şampuan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kâğıdı, tavuk, süt ve kolanın fiyatları 1 ayda değişiklik göstermedi.