YENİDÜZEN, Türkiye medyasının gündemini belirledi 

Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi açılışında YENİDÜZEN Muhabiri Serap Şahin'in açılışa katılanlarla yaptığı röportaj Türkiye medyasının da gündemine geldi.

YENİDÜZEN'e konuşan bazı kişiler, Türkiye'deki AKP iktidarının kendilerini açılış için Kıbrıs'ın kuzeyine getirdiğini söylemişti. Türkiye'de yayın yapan Tele 1 kanalı, YENİDÜZEN'in o röportajını "Kıbrıs'ta 'Taşımalı' Açılış" başlığıyla verdi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazar Mustafa Balbay görüntüleri yorumladı, "Bu olay bizim dış politikamızın iflasıdır" dedi.

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