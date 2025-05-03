“AKP aracılığıyla Türkiye’den açılış için geldik”

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN ekibi yerleşkenin açılışı sırasında bölgeye gitti, “coşkulu kalabalığın” içine girdi. Katılımcılara “Kıbrıs’ın kuzeyinde mi yaşıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. “Burada yaşamıyoruz öğrenciyiz. Açılış için geldik. Birçok öğrenci burada. Sadece cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı için geldik. Bu sabah geldik.” şeklinde yanıtlar aldı.

Canlı yayında YENİDÜZEN’e konuşan katılımcılardan biri ise AKP Gençlik Kolları aracılığıyla Adana ve birçok ilden sadece açılış için geldiklerini söyledi.

Açılış öncesinde konuşma yapan Erdoğan’ın hitabı sırasında “Her yer Kıbrıs, her yer Erdoğan” sloganları atıldı. Kurdele kesimi sırasında ise kalabalık bir grup tarafından “Ya Allah bismillah Allahuekber” sloganı duyuldu.

Yerleşke içerisinde, yağmura karşı dağıtılan yağmurlukların yere atıldığı gözlemlendi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Meclis binası dualar eşliğinde hizmete açıldı.