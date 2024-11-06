'Yenidoğan Skandalı'nda umutlandıran gelişme: 3 bebek taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, “Yenidoğan Skandalı” kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 3 bebeğin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “son yapılan kan ve idrar tetkiklerinde herhangi bir alkol bulgusuna rastlanmamıştır. Bebeklerden 3’ünün fiziksel gelişimi ve kilolarının istenilen düzeye gelmesi nedeniyle taburcu edilip ailelerine teslim edilmiştir” denildi.

Açıklamada, ayrıca “Tedavileri devam eden diğer 3 bebeğin genel durumları iyi ve stabil olup, kiloları ve gelişimleri istenilen seviyeye geldiklerinde taburcu edilmeleri planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.