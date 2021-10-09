Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu, 3 tutuklu

Yeniboğaziçi'nde ,dün saat 17:00 sıralarında, C.J.N.(E-30), U.E.O.(E-30) ve C.M.E.’nin (E-30) kalmakta oldukları evde polis tarafından yapılan arama sonucu, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve C.J.N.’nin (E-30) tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Tahta çaldı tutuklandı

Öte yandan, dün saat 17:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir işletmeye ait büfe içerisinde bulunan 7 adet tahta, O.N. (E-49) tarafından yerinden sökülmek suretiyle çalındığı sırada, şahıs suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.



2 yerde yangın

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün iki yerde çıkan yangınlar da zarara sebep oldu.

Mormenekşe Ağıllar Bölgesinde bulunan, Memiş Düzgün’e ait ağıl içerisindeki evde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu, saat 23:00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu bahse konu ev içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.

Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Courtyard Inn Restorana ait personel lojmanlarının çatısında bulunan elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu, saat 14:30 sıralarında çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu iki personel lojmanı ve içerisindeki muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.