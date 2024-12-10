Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu… 1 tutuklu

Yeniboğaziçi’nde, dün sabah 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.S’nin (E-36) kaldığı evde yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir ucu yanık sarma sigara ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki makas ele geçirildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Kiraladığı evlerin parasını çalıştığı şirkete vermeyerek çalan şahıs tutuklandı

Mayıs-Aralık 2024 tarihleri arası, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A B (E-30)’nin, şirket adına kiraladığı apartman daireleri karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 63 bin 500 ABD doları kira ücretini, şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.