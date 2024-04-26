Yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ oldu

Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in yaş haddinden emekliye ayrılacağını ve bu göreve Bertan Özerdağ’ın seçildiğini duyurdu.

Yüksek Adliye Kurulu duyurusunda, Narin F. Şefik’in 15 Mayıs’ta emekli olacağı, Bertan Özerdağ’ın ise 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı huzurunda ant içerek yeni görevine başlayacağı kaydedildi. Duyuruda, Özerdağ’ın bugün Yüksek Adliye Kurulu tarafından seçildiği de belirtildi.

Bertan Özerdağ’ın özgeçmişi…

Bertan Özerdağ, 24 Mayıs 1974 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. 1992 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden ve 1996 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 – 1999 yıllarında İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine master yaptı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Avukatlık stajını tamamlayarak 5 Ekim 2000 tarihinde avukat olarak kaydoldu. 2000 yılından 2006 yılına kadar avukatlık mesleğini icra etti. 1 Haziran 2006 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına, 1 Ekim 2010 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, 16 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atandı.