Yeni yasama yılı yarın başlıyor
Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, yarın saat 10.00’da yapılacak törensel açılışla başlayacak.
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Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, yarın saat 10.00’da yapılacak törensel açılışla başlayacak.
Törensel açılışta, siyasi parti başkanlarının konuşmalarına yer verilecek.
Yeni yasama yılı, Meclis İç Tüzüğü uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan yarın saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.
Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.
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